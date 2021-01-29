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29 січня 2021, 14:26 2083

Трагічна подія: на Чернігівщині водій на смерть збив вагітну жінку і втік (ВІДЕО)

29 січня 2021, 14:26 2083
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Під колеса авто потрапили дві жінки, 32-річна вагітна жінка загинула на місці події
Під колеса авто потрапили дві жінки, 32-річна вагітна жінка загинула на місці події
Фото: Нацполіція
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В селищі Березна на Чернігівщині поліція розслідує кримінальне виробництво і розшукала водія, який втік з місця злочину. Чоловік наїхав на двох жінок, одна з постраждалих загинула на місці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік АЗС в селищі Березна Чернігівського району. 40-річний місцевий мешканець за кермом автомобіля Opel Vivaro наїхав на двох жінок, що рухалися на велосипедах у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення, 32-річна вагітна жінка загинула на місці пригоди. Друга місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги потерпіла відмовилась від госпіталізації", - повідомили правоохоронці.

Після скоєння ДТП водій з місця події втік, залишивши автомобіль.

Згодом правоохоронці встановили місцеперебування водія мікроавтобуса.

Слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Чернігівській області затримав чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП.

ДТП жінки трагедія водії Чернігівська область поліція

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