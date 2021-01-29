В Полтаве задержали экс-чиновника по подозрению во взяточничестве

Еще ранее его уволили с работы за прогулы

Еще ранее его уволили с работы за прогулы

Фото из открытых источников

Сегодня СБУ задержала бывшего начальника одного из отделов Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА, подозревая во взяточничестве.

Об этом сообщил своем Telegram-канале председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Олег Синегубов сообщил, что задержанный отвечал за направление земельный и биоресурсов, природно-заповедные фонды, но с работой не справлялся и был уволен. Но продолжил противоправные действия.

Нет разницы, в каком подразделении или на какой должности в ОГА работает тот или иной сотрудник, если он нечист на руку, если не демонстрирует эффективность, мы его увольняем. Об этом я предупреждал всех с самого начала, - написал председатель ОГА.

Официальной информации от СБУ пока нет.

Как сообщалось, СБУ разоблачила, что на Сумщине преступники выкачали из государственного нефтепровода нефти на 20 млн.