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29 января 2021, 15:10 171

В Полтаве задержали экс-чиновника по подозрению во взяточничестве

29 января 2021, 15:10 171
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Фото из открытых источников
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Сегодня СБУ задержала бывшего начальника одного из отделов Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской ОГА, подозревая во взяточничестве.

Об этом сообщил своем Telegram-канале председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Олег Синегубов сообщил, что задержанный отвечал за направление земельный и биоресурсов, природно-заповедные фонды, но с работой не справлялся и был уволен. Но продолжил противоправные действия.

Нет разницы, в каком подразделении или на какой должности в ОГА работает тот или иной сотрудник, если он нечист на руку, если не демонстрирует эффективность, мы его увольняем. Об этом я предупреждал всех с самого начала, - написал председатель ОГА.

Официальной информации от СБУ пока нет.

Как сообщалось, СБУ разоблачила, что на Сумщине преступники выкачали из государственного нефтепровода нефти на 20 млн.

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