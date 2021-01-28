Чиновника Київської облради судитимуть за присвоєння допомоги для інвалідів та ветеранів

В Україні є непоодинокими випадки, коли вже ніби як відремонтовані та навіть здані в експлуатацію об’єкти соціальної інфраструктури на повірку виявляються відверто недоробленими

21 січня 2021

Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів

Є два варіанта закономірних припущень: або Немілостівий перейшов дорогу комусь із своїх конкурентів, або його скандальний випадок просто використали для дуже потрібної уряду спецоперації по зменшенню ...