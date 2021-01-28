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28 січня 2021, 18:29 25

Чиновника Київської облради судитимуть за присвоєння допомоги для інвалідів та ветеранів

28 січня 2021, 18:29 25
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Керівник одного із відділів облради підробляв офіційні документи і привласнював кошти
Керівник одного із відділів облради підробляв офіційні документи і привласнював кошти
Фото: прокуратура
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Працівники Київської місцевої прокуратури №6 повідомили про підозру колишньому чиновнику Київської обласної ради, який зловживаючи службовим становищем, займався розкраданням грошової допомоги із державного бюджету для ветеранів та інвалідів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник, будучи керівником одного із відділів апарату Київської обласної ради, підробляв офіційні документи і привласнював адресну грошову допомогу, виділену інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та волонтерського руху.

У такий спосіб екс-посадовець заволодів коштами на загальну суму 565 тисяч гривень. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем мешкання та минулим місцем роботи підозрюваного”, - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, ексмера Ірпеня Карплюка судитимуть за службову недбалість на 2,7 мільйонів гривень.

Київська область облрада корупція затримання Чиновник прокуратура
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