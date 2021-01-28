Чиновника Київської облради судитимуть за присвоєння допомоги для інвалідів та ветеранів
Працівники Київської місцевої прокуратури №6 повідомили про підозру колишньому чиновнику Київської обласної ради, який зловживаючи службовим становищем, займався розкраданням грошової допомоги із державного бюджету для ветеранів та інвалідів.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, зловмисник, будучи керівником одного із відділів апарату Київської обласної ради, підробляв офіційні документи і привласнював адресну грошову допомогу, виділену інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та волонтерського руху.
У такий спосіб екс-посадовець заволодів коштами на загальну суму 565 тисяч гривень. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем мешкання та минулим місцем роботи підозрюваного”, - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, ексмера Ірпеня Карплюка судитимуть за службову недбалість на 2,7 мільйонів гривень.