На Сумщині злочинці викачали з державного нафтопроводу нафти на 20 млн, - СБУ

Викрадену нафту вивозили у сусідні регіони, де її переробляли на пальне на підпільних міні-заводах

Викрадену нафту вивозили у сусідні регіони, де її переробляли на пальне на підпільних міні-заводах

У Сумській області працівники Служби безпеки України викрили розкрадання сировини із нафтопроводу ПАТ "Укрнафта" на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, незаконну схему організувала група осіб із Роменського району області, раніше судимі за аналогічні злочини.

Для відкачування сировини ділки регулярно робили врізи у державний нафтопровід. Незаконно відібрану продукцію учасники оборудки зберігали на облаштованій неподалік "нафтобазі”. Після чого викрадену нафту цистернами вивозили у сусідні регіони, де її на підпільних міні-заводах переробляли на пальне для подальшої реалізації, - розповіли в СБУ.

Незаконна схема діяла майже рік, за цей час зловмисники встигли викрасти нафти на близько 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи під час чергового врізу. У них вилучили 20 тонн викраденої державної нафти і транспортні засоби, які використовували для її транспортування.

Під час слідчих дій за місцями проживання та роботи зловмисників також виявлено спеціальне обладнання та інші докази незаконної діяльності. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ затримала у трьох областях організаторів угруповань, які незаконно переправляли нелегалів.