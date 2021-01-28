14:28  30 січня
У МОЗ заявили, що Україна в лютому отримає понад 100 тисяч вакцин від Pfizer
18:15  30 січня
У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
18:47  30 січня
Окупанти знову порушили "тишу" в зоні ООС: відкривали вогонь чотири рази
UA | RU
UA | RU
28 січня 2021, 17:15 9

У Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина, є двоє поранених

28 січня 2021, 17:15 9
Читайте также на русском языке
На території області введено спеціальну поліцейську операцію
На території області введено спеціальну поліцейську операцію
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

У результаті конфлікту двох груп чоловіків у Чернівцях відбулася бійка і стрілянина. Двоє чоловіків з тілесними ушкодженнями госпіталізовані, а троє зловмисників, які в них стріляли і били їх, втекли.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП в Чернівецькій області.

Сьогодні, 28 січня, на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на проспекті Незалежності виник конфлікт між водіями двох транспортних засобів.

Зі слів заявника, під час інциденту кермувальник мікроавтобуса "Opel Vivaro" та двоє його пасажирів завдали тілесні ушкодження водію і пасажиру автомобіля "Ford Focus" та втекли в невідомому напрямку.

Як повідомили місцеві ЗМІ зі слів очевидців, троє чоловіків у масках напали на двох людей. Потерпілим прострілили ноги.

У поліції факт стрілянини підтвердили, але з якої зброї вона велася – наразі не встановили.

Попередньо, правоохоронці з’ясували, що під час інциденту зловмисники застосували дерев’яні палиці та зброю невстановленого зразка. Внаслідок нападу постраждали двоє чернівчан, віком 25 і 38 років. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні й діагностували в них травми ніг і голови, - повідомили в поліції.

Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося раніше, 26 січня на Одещині через стрілянину на дитячому майданчику підлітку оголосили підозру. Постраждали двоє хлопчиків 13 та 14 років.

стрілянина Чернівці поліція конфлікт водії бійка

На Полтавщині банда обкрадала вантажівки прямо на ходу, використовуючи альпіністське спорядження
28 січня 2021, 10:14
Ексголові Коцюбинського невідомі спалили автомобіль
28 січня 2021, 09:06
У Червонограді на Львівщині побилися два депутати міської ради
27 січня 2021, 20:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram