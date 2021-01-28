У Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина, є двоє поранених

На території області введено спеціальну поліцейську операцію

На території області введено спеціальну поліцейську операцію

Фото Нацполіції

У результаті конфлікту двох груп чоловіків у Чернівцях відбулася бійка і стрілянина. Двоє чоловіків з тілесними ушкодженнями госпіталізовані, а троє зловмисників, які в них стріляли і били їх, втекли.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУНП в Чернівецькій області.

Сьогодні, 28 січня, на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на проспекті Незалежності виник конфлікт між водіями двох транспортних засобів.

Зі слів заявника, під час інциденту кермувальник мікроавтобуса "Opel Vivaro" та двоє його пасажирів завдали тілесні ушкодження водію і пасажиру автомобіля "Ford Focus" та втекли в невідомому напрямку.

Як повідомили місцеві ЗМІ зі слів очевидців, троє чоловіків у масках напали на двох людей. Потерпілим прострілили ноги.

У поліції факт стрілянини підтвердили, але з якої зброї вона велася – наразі не встановили.

Попередньо, правоохоронці з’ясували, що під час інциденту зловмисники застосували дерев’яні палиці та зброю невстановленого зразка. Внаслідок нападу постраждали двоє чернівчан, віком 25 і 38 років. Лікарі госпіталізували потерпілих до лікарні й діагностували в них травми ніг і голови, - повідомили в поліції.

Слідчі поліції вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося раніше, 26 січня на Одещині через стрілянину на дитячому майданчику підлітку оголосили підозру. Постраждали двоє хлопчиків 13 та 14 років.