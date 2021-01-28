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28 січня 2021, 10:14 875

На Полтавщині банда обкрадала вантажівки прямо на ходу, використовуючи альпіністське спорядження

28 січня 2021, 10:14 875
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Поки фура їхала по трасі, зловмисники зламувалися замки і пломби, а потім проникали до товару
Поки фура їхала по трасі, зловмисники зламувалися замки і пломби, а потім проникали до товару
Фото: Нацполіція
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На Полтавщині поліція затримала злочинну групу, яка займалася викраденням товарів з вантажних автомобілів, що обслуговували мережі супермаркетів та здійснювали поштові перевезення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Злочини спільники вчиняли переважно вночі або рано вранці, під час руху транспортних засобів, зламуючи замки та пломби спеціальними пристроями. Вони використовували спеціально обладнаний легковий автомобіль та альпіністське спорядження", - повідомили в поліції.

Викрадене, серед якого продукти харчування, побутова хімія, поштові відправлення та медикаменти, зловмисники зберігали за місцем мешкання та у приватному будинку, який придбали в селі одного із районів області.

Слідчі провели понад 20 обшуків вдома у підозрюваних, в автомобілях, гаражних та інших приміщеннях - вилучили низку речових доказів.

Трьом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні шести крадіжок. За попередньою оцінкою, сума завданих збитків - близько 700 тисяч грн. Хоча правоохоронці вважають, що підозрювані можуть бути причетні ще до близько 30 аналогічних злочинів.

Раніше повідомлялось, що на Київщині затримали росіянина, який крав український ліс.

Фура авто транспорт крадіжка поліція
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