В Черновцах посреди улицы произошла стрельба, есть двое раненых

На территории области введена специальная полицейская операция

На территории области введена специальная полицейская операция

Фото Нацполиции

В результате конфликта двух групп мужчин в Черновцах произошла драка и стрельба. Двое мужчин с телесными повреждениями госпитализированы, а трое злоумышленников, которые в них стреляли и били их, убежали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

Сегодня, 28 января, на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в Черновцах на проспекте Независимости возник конфликт между водителями двух транспортных средств.

Со слов заявителя, во время инцидента водитель микроавтобуса "Opel Vivaro" и двое его пассажиров нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру автомобиля "Ford Focus" и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили местные СМИ со слов очевидцев, трое мужчин в масках напали на двух людей. Потерпевшим прострелили ноги.

В полиции факт стрельбы подтвердили, но из какого оружия она велась – пока не установили.

Предварительно, правоохранители выяснили, что во время инцидента злоумышленники применили деревянные палки и оружие неустановленного образца. В результате нападения пострадали двое черновчан, в возрасте 25 и 38 лет. Врачи госпитализировали пострадавших в больницу и диагностировали у них травмы ног и головы, - сообщили в полиции.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, 26 января в Одесской области за стрельбу на детской площадке подростку объявили подозрение. Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет.