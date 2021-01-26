На Одещині через стрілянину на дитячому майданчику підлітку оголосили підозру
На Одещині поліцейські оголосили підозру 14-річному ізмаїльцю, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику. Підлітку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх постріли з пневматичної зброї й втік разом з товаришем", - йдеться у повідомленні.
Медична допомога хлопцям не знадобилася. Ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень визначить експертиза.
Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. В ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження.
Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.