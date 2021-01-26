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26 січня 2021, 15:31 605

На Одещині через стрілянину на дитячому майданчику підлітку оголосили підозру

26 січня 2021, 15:31 605
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Постраждали двоє хлопчиків 13 та 14 років
Постраждали двоє хлопчиків 13 та 14 років
Фото: Нацполіція
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На Одещині поліцейські оголосили підозру 14-річному ізмаїльцю, який влаштував стрілянину на дитячому майданчику. Підлітку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Підозрюваний прийшов на дитячий майданчик зі своїм 15-річним приятелем та почав безпідставно чіплятися до двох хлопців, які займалися спортом. Під час суперечки він здійснив у бік неповнолітніх постріли з пневматичної зброї й втік разом з товаришем", - йдеться у повідомленні.

Медична допомога хлопцям не знадобилася. Ступінь тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень визначить експертиза.

Підозрюваного та його старшого товариша поліцейські знайшли на одній із вулиць міста. В ході слідства з'ясувалося, що саме 15-річний підліток придбав через інтернет зброю, з якої стріляв його приятель. Пістолет у хлопця вилучили і направили на експертне дослідження.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.

стрілянина зброя поліція діти Одеська область
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