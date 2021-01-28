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28 січня 2021, 09:06 666

Ексголові Коцюбинського невідомі спалили автомобіль

28 січня 2021, 09:06 666
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Постраждала пов'язує це зі своєю діяльністю
Постраждала пов'язує це зі своєю діяльністю
Фото: Facebook
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Колишній селищній голові Коцюбинського, що на Київщині, Ользі Матюшиній в ніч на 27 січня спалили автомобіль.

Як передає RegioNews, про це Матюшина написала на сторінці у Facebook.

За її словами, підпал помітили близько 02:30, викликали рятувальників. Попри те, що пожежники прибули доволі швидко, автомобіль згорів.

Позиція поліції - нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була. Кажуть, що розслідувати нічого не будуть, бо коли Матюшина була мером квартир їм не давала", - написала вона.

Матюшина пов’язує підпал із намаганням місцевої влади придушити активність інших людей у Коцюбинському через показове "покарання" когось відомого в селищі та регіоні.

Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському невідомі спалили автомобіль депутатки міськради.

підпал пожежа поліція авто голова
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