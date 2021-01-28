Ексголові Коцюбинського невідомі спалили автомобіль
Колишній селищній голові Коцюбинського, що на Київщині, Ользі Матюшиній в ніч на 27 січня спалили автомобіль.
Як передає RegioNews, про це Матюшина написала на сторінці у Facebook.
За її словами, підпал помітили близько 02:30, викликали рятувальників. Попри те, що пожежники прибули доволі швидко, автомобіль згорів.
Позиція поліції - нормальним людям машини не палять. Ганебно зловтішаються від підпалу, бо кажуть хороша машина була. Кажуть, що розслідувати нічого не будуть, бо коли Матюшина була мером квартир їм не давала", - написала вона.
Матюшина пов’язує підпал із намаганням місцевої влади придушити активність інших людей у Коцюбинському через показове "покарання" когось відомого в селищі та регіоні.
Нагадаємо, у Кам’янці-Подільському невідомі спалили автомобіль депутатки міськради.