У Львові планують повністю відновити багатоповерхівку, в якій стався вибух

Аварійно-відновлювальні роботи розпочали в грудні 2020 року

Аварійно-відновлювальні роботи розпочали в грудні 2020 року

Фото: Нацполіція

У Львові планують продовжити роботи в будинку на вулиці Софії Ковалевської, 3, у якому 18 грудня стався вибух, щоб повністю його відновити.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

Таке рішення ухвалили на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС. На ремонт виділили 890 тисяч гривень із резервного фонду міського бюджету.

Відомо, що вибух зруйнував капітальну стіну будинку. Вона разом із вікном впала у подвір'я будинку. Також вибух зруйнував балкони 1−3 поверхів та каналізаційну мережу. Окрім того, в будинку з'явилися незначні тріщини.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочали в грудні 2020 року. Тоді почали розбирати завали та встановлювати риштування. На це виділили майже 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, 18 грудня у Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку: є постраждалі. Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку.