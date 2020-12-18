У Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку: є постраждалі
Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку
Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку
У Львові по вулиці Ковалевська стався вибух побутового газу в триповерховому житловому будинку, постраждали дві людини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Вибухом зруйнована несуча стіна на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, постраждали дві людини, їх госпіталізували в лікарню.
Рятувальники провели евакуацію мешканців.
Раніше повідомлялося, що 18 грудня в Києві сталася пожежа в психоневрологічному диспансері.
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