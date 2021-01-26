Во Львове планируют полностью восстановить многоэтажку, в которой произошел взрыв

Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года

Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года

Фото: Нацполиция

Во Львове планируют продолжить работы в доме на улице Софьи Ковалевской, 3, в котором 18 декабря произошел взрыв, чтобы полностью его восстановить.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Такое решение было принято на внеплановом заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На ремонт выделили 890 тысяч гривен из резервного фонда городского бюджета.

Известно, что взрыв разрушил капитальную стену дома. Она вместе с окном упала во двор дома. Также взрыв разрушил балконы 1-3 этажей и канализационную сеть. Кроме того, в доме появились незначительные трещины.

Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года. Тогда начали разбирать завалы и устанавливать леса. На это выделили почти 1 миллион гривен.

Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома.