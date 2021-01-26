09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 18:19

Во Львове планируют полностью восстановить многоэтажку, в которой произошел взрыв

26 января 2021, 18:19
Читайте також українською мовою
Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года
Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львове планируют продолжить работы в доме на улице Софьи Ковалевской, 3, в котором 18 декабря произошел взрыв, чтобы полностью его восстановить.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Такое решение было принято на внеплановом заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. На ремонт выделили 890 тысяч гривен из резервного фонда городского бюджета.

Известно, что взрыв разрушил капитальную стену дома. Она вместе с окном упала во двор дома. Также взрыв разрушил балконы 1-3 этажей и канализационную сеть. Кроме того, в доме появились незначительные трещины.

Аварийно-восстановительные работы начали в декабре 2020 года. Тогда начали разбирать завалы и устанавливать леса. На это выделили почти 1 миллион гривен.

Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома.

Львов Дом газ взрыв горсовет бюджет
В Черновцах суд отказал истцу, который требовал отменить первую сессию горсовета 8-го созыва
26 января 2021, 17:06
В Кабмине сказали, когда украинцы почувствуют снижение цены на газ
26 января 2021, 13:59
Кабмин планирует укрупнить облгазы и завести в них временные администрации - Шмыгаль
26 января 2021, 12:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »