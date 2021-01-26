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26 січня 2021, 13:59 6

У Кабміні сказали, коли українці відчують зниження ціни на газ

26 січня 2021, 13:59 6
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18 січня уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр
18 січня уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр
Фото: УНІАН
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Зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише у лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають вже у березні.

Про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді", пише RegioNews.

"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки у березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні українці отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть", – зазначив Вітренко.

Він пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом, щоб зменшити ціни на газ вже в поточному місяці. При цьому, за його словами, об'єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже у січні.

"Нафтогаз та багато інших гравців купували великий обсяг газу і закачували влітку за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за кубометр. Очевидно, що для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток", – пояснив т.в.о. міністра.

Вітренко також додав, що Укргазвидобування видобуває газ із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 грн за кубометр. Що ж стосується незалежних постачальників, то ситуація, за його словами, залежить, наскільки комерційно грамотною була їхня поведінка протягом року.

"Залежить від того, чи були вони настільки комерційно розумні, щоб купувати газ влітку, коли він був набагато дешевшим. Якщо вони купували газ по 3 гривні, то зараз можуть комфортно продавати його по 6,99 гривні в прибуток", - наголосив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що Кабмін планує укрупнити облгази і завести в них тимчасові адміністрації.

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