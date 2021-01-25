У потрійній ДТП на Львівщині двоє людей загинули, ще четверо травмовані

Аварія сталася на трасі Київ - Чоп

Аварія сталася на трасі Київ - Чоп

Фото поліції Львівської області

Двоє людей загинули і попередньо четверо отримали травми у потрійній ДТП за участю мікроавтобуса в селі Дубина Сколівського району на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівщини.

З фотографій поліції і в соцмережах видно, що в аварію потрапили мікроавтобус, позашляховик і легковий автомобіль.

Двоє людей загинули і попередньо четверо травмовані. Рух частково ускладнено, патрульні забезпечують реверсний рух, - повідомила прес-служба управління патрульної поліції.

Інших подробиць патрульна поліція поки не повідомляє.

Як повідомлялося раніше, у суботу трапилася ДТП на залізничному переїзді на Львівщині: двоє травмованих. Потерпілі – пасажири маршрутки, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху.