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25 січня 2021, 20:45 7

У потрійній ДТП на Львівщині двоє людей загинули, ще четверо травмовані

25 січня 2021, 20:45 7
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Аварія сталася на трасі Київ - Чоп
Аварія сталася на трасі Київ - Чоп
Фото поліції Львівської області
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Двоє людей загинули і попередньо четверо отримали травми у потрійній ДТП за участю мікроавтобуса в селі Дубина Сколівського району на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівщини.

З фотографій поліції і в соцмережах видно, що в аварію потрапили мікроавтобус, позашляховик і легковий автомобіль.

Двоє людей загинули і попередньо четверо травмовані. Рух частково ускладнено, патрульні забезпечують реверсний рух, - повідомила прес-служба управління патрульної поліції.

Інших подробиць патрульна поліція поки не повідомляє.

Як повідомлялося раніше, у суботу трапилася ДТП на залізничному переїзді на Львівщині: двоє травмованих. Потерпілі – пасажири маршрутки, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху.

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