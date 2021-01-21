На Львівщині через зсув грунту без газопостачання залишилися пів тисячі абонентів
Пошкодження газової труби сталося поблизу Трускавця
Пошкодження газової труби сталося поблизу Трускавця
Учора увечері в Трускавецькій ОТГ на Львівщині у зв’язку зі зсувом грунту пошкоджено газову трубу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
20 січня о 18:20 год. поблизу с. Модричі (Трускавецька ТГ, Дрогобицький район), у зв’язку з зсувом ґрунту, пошкоджено газову трубу. Без газопостачання тимчасово залишилось 482 абоненти у с. Модричі, - повідомляють в ОДА.
Працівники ПАТ "Львівгаз" здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
Як повідомлялося, 9 січня у місті Лубни на Полтавщині стався потужний вибух газопроводі.
Уже наступного дня газопостачання після вибуху на газопроводі відновили, усі 17 населених пунктів, відключених через аварію, отримали доступ до газу.
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