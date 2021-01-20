На Львівщині через вибух трапилася пожежа у дерев’яній церкві
У місті Стрий Львівської області внаслідок вибуху загорілась дерев'яна каплиця "Священномученика Йосафата Коциловського" Української греко-католицької церкви.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
За інформацією рятувальників, причиною пожежі в каплиці став вибух.
В каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. Унаслідок вибуху отримав опіки обличчя чоловік, 1958 року народження, - від госпіталізації відмовився", - повідомили рятувальники.
Вибухова хвиля знищила дерев'яну стіну, перекриття, пошкодила дерев'яну стіну та дах прибудови з газоблоків. Окрім того, вогонь пошкодив церковний інвентар на площі 40 кв. м.
До ліквідації пожежі було залучено три одиниці спецтехніки та 15 осіб особового складу.
Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, слідчі Одеської області розглядають дві версії причин пожежі в готелі на вулиці Посмітного, 10/12.