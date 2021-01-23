ДТП на залізничному переїзді на Львівщині: двоє травмованих

Потерпілі – пасажири маршрутки, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху

Потерпілі – пасажири маршрутки, водій якої грубо порушив правила дорожнього руху

Фото пресслужби Львівської залізниці

Сьогодні на залізничному переїзді на Львівщині зіткнулися маршрутка «Львів - Пустомити» і поїзд.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську залізницю.

Сьогодні, 23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону Ставчани – Любінь Великий, що на Львівщині.

Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню, - повідомляють у відомстві.

Внаслідок аварії зазнали травм два пасажири автобуса. Потерпілих доставлено у медзаклад м. Пустомити.

У зв’язку з розслідуванням обставин ДТП на місці події, затримано рух двох приміських поїздів. Затримки в русі пасажирських поїздів нема. За попередніми висновками, аварія трапилася з вини водія маршрутного таксі, який грубо порушив правила дорожнього руху.

Сьогодні, 23 січня, близько 9 год. дорожньо-транспортна подія трапилася на залізничному переїзді 8 км перегону... Posted by Львівська Залізниця - Lviv Railway on Saturday, January 23, 2021

Як повідомлялося раніше, 20 січня на Львівщині перекинулася вантажівка з тридцятьма військовослужбовцями. Вісім осіб госпіталізовані.