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25 января 2021, 20:45 6

В тройной ДТП на Львовщине два человека погибли, еще четверо травмированы

25 января 2021, 20:45 6
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Авария произошла на трассе Киев - Чоп
Авария произошла на трассе Киев - Чоп
Фото патрульной полиции Львовской области
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Двое людей погибли и предварительно четверо получили травмы в тройном ДТП с участием микроавтобуса в селе Дубина Сколевского района на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовщины.

Из фотографий полиции и в соцсетях видно, что в аварию попали микроавтобус, внедорожник и легковой автомобиль.

Двое людей погибли и предварительно четверо травмированы. Движение частично затруднено, патрульные обеспечивают реверсивное движение, - сообщила пресс-служба управления патрульной полиции.

Других подробностей патрульная полиция пока не сообщает.

Как сообщалось ранее, в субботу случилась ДТП на железнодорожном переезде на Львовщине: двое травмированных. Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения.

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