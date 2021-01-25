В тройной ДТП на Львовщине два человека погибли, еще четверо травмированы
Двое людей погибли и предварительно четверо получили травмы в тройном ДТП с участием микроавтобуса в селе Дубина Сколевского района на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовщины.
Из фотографий полиции и в соцсетях видно, что в аварию попали микроавтобус, внедорожник и легковой автомобиль.
Двое людей погибли и предварительно четверо травмированы. Движение частично затруднено, патрульные обеспечивают реверсивное движение, - сообщила пресс-служба управления патрульной полиции.
Других подробностей патрульная полиция пока не сообщает.
Как сообщалось ранее, в субботу случилась ДТП на железнодорожном переезде на Львовщине: двое травмированных. Пострадавшие – пассажиры маршрутки, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения.