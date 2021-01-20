На Львівщині перекинулася вантажівка з тридцятьма військовослужбовцями

Вісім осіб госпіталізовані

Вісім осіб госпіталізовані

Фото з сайту Патріоти України

Учора в Яворівському районі на Львівщині військовий вантажний автомобіль з військовослужбовцями виїхав в кювет і перекинувся.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Автомобіль марки "КРАЗ 5233" під керуванням водія військовослужбовця за контрактом, мешканця Хмельницької області 1983 року народження, при переміщенні з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район), на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік.

Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 знаходились у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири).

Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини. Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались, - повідомляють у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 14 січня тільки у Києві через снігопад на дорогах сталося понад 150 ДТП.