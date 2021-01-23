Кримінального авторитета "Зюзю" видворили за межі України

"Авторитет" прибув до Києва для зустрічі з іншими представниками криміналітету

"Авторитет" прибув до Києва для зустрічі з іншими представниками криміналітету

Фото Нацполіції

39-річного громадянина іншої держави на прізвисько Зюзя, «злодія в законі» було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Оперативники Департаменту отримали інформацію, що до Києва прибув 39-річний "вор в законі" на прізвисько "Зюзя".

За даними оперативників, "авторитет" прибув до столиці, аби зустрітися з особами із кримінального середовища та вирішити питання перерозподілу грошових "потоків", отриманих від учинення майнових злочинів. Крім того, поліцейські з’ясували, що він потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску, - повідомляють у поліції.

Оперативники встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення злочинного впливу правоохоронці провели заходи для затримання "вора в законі" та доставили до Державної міграційної служби України.

39-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки.

Як повідомлялося раніше, у грудні минулого року в Одесі арештували кримінального "авторитета".

А в листопаді минулого року СБУ затримала "смотрящого" за Харківською областю, якого ловили 4 роки.