Криминального авторитета "Зюзю" выдворили за пределы Украины

"Авторитет" прибыл в Киев для встречи с другими представителями криминалитета

"Авторитет" прибыл в Киев для встречи с другими представителями криминалитета

Фото Нацполиции

39-летний гражданин другого государства по прозвищу Зюзя, «вор в законе» был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Оперативники Департамента получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя".

По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, - сообщают в полиции.

Оперативники установили его место пребывания. С целью недопущения распространения преступного влияния правоохранители провели мероприятия для задержания "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

39-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Одессе арестовали криминального "авторитета".

А в ноябре прошлого года СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью, которого ловили 4 года.