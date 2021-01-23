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23 января 2021, 15:43 5

Криминального авторитета "Зюзю" выдворили за пределы Украины

23 января 2021, 15:43 5
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"Авторитет" прибыл в Киев для встречи с другими представителями криминалитета
"Авторитет" прибыл в Киев для встречи с другими представителями криминалитета
Фото Нацполиции
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39-летний гражданин другого государства по прозвищу Зюзя, «вор в законе» был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Оперативники Департамента получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя".

По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска, - сообщают в полиции.

Оперативники установили его место пребывания. С целью недопущения распространения преступного влияния правоохранители провели мероприятия для задержания "вора в законе" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

39-летний гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в Одессе арестовали криминального "авторитета".

А в ноябре прошлого года СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью, которого ловили 4 года.

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