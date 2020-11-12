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12 листопада 2020, 19:02 407

Ловили 4 роки: СБУ затримала "смотрящого" за Харківською областю

12 листопада 2020, 19:02 407
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Для його затримання СБУ провела цілу низку оперативних заходів
Для його затримання СБУ провела цілу низку оперативних заходів
Фото: СБУ
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Під час проведення масштабної спецоперації працівники Служби безпеки України затримали відомого кримінального авторитета, який знаходився у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, оперативники змогли встановити, де знаходиться "авторитет”, який у кримінальних колах вважається "смотрящим” за Харківською областю.

Зловмисника затримали за місцем його тимчасового проживання у Сумах, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.

Фігурант причетний до вчинення низки злочинів, у тому числі незаконного поводження зі зброєю, а також опору і погрозам правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна”, - розповіли в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється можлива причетність фігуранта до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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