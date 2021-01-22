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22 січня 2021, 18:11 2

Поліція порушила справу через затримання озброєного чоловіка поблизу будівлі Ради

22 січня 2021, 18:11 2
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Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
Фото з відкритих джерел
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом затримання озброєного чоловіка біля Верховної Ради. Справу відкрили за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Вказано, що співробітники полку поліції особливого призначення №2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на охоронювану територію.

"Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив", - сказано у повідомленні.

У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, та набої до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

"За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Походження вилучених предметів з'ясовують.

Нагадаємо, 22 січня вдень у Києві під будівлею Ради затримали озброєного чоловіка.

Україна кримінал Київ кримінальна справа поліція
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