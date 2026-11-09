На Львівщині медсестра "торгувала" інвалідністю

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У Львівській області судили медсестру Яворівської центральної районної лікарні. Вона обіцяла "допомогти" отримати інвалідність за хабар

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Медсестра пообіцяла чоловіку, що допоможе йому отримати групу інвалідності. Завдкяки цьому він міг би отримати бронювання від мобілізації. За свою "допомогу" медсестраа просила 1 500 доларів.

На суді вона визнала свою провину. Також медсестра перерахувала 10 тисяч гривень на ЗСУ та розкаялась. В результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу на 68 тисяч гривень.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині суд оштрафував жительку Космацької громади, яка за допомогою штучного інтелекту підробила документи про інвалідність, щоби її чоловік отримав відстрочку від мобілізації.