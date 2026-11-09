На Київщині іномарка вилетіла з дороги: загинув 18-річний хлопець

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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, водій Opel Vectra не впорався з керуванням. В результаті автівка виїхала на узбіччя, перекинулась та влетіла в дерево. Внаслідок аварії загинув 18-річний пасажир. Ще одна пасажирка травмувалась.

Водій спочатку втік, але врешті правоохоронці його затримали. Відомо, що він був п'яним. Тепер правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.