Дизпальне падає: як змінились ціни на АЗС
В Україні ціни на бензин лишаються нестабільними. При цьому дизельне пальне після тривалого зростання ціни нарешті опустилось у вартості
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 9 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,36 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 89,58 гривні за літр (+0,01 гривні);
- бензин А-92 – 85,50 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 104,54 гривні за літр (-0,03 гривні);
- автогаз – 60,51 гривні за літр (+0,58 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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