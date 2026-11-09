Дизпальне падає: як змінились ціни на АЗС

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В Україні ціни на бензин лишаються нестабільними. При цьому дизельне пальне після тривалого зростання ціни нарешті опустилось у вартості

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 9 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,36 гривні за літр (-0,01 гривні);

бензин А-95 – 89,58 гривні за літр (+0,01 гривні);

бензин А-92 – 85,50 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 104,54 гривні за літр (-0,03 гривні);

автогаз – 60,51 гривні за літр (+0,58 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.