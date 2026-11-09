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09 листопада 2026, 23:40

На Буковині аферисти обчистили картку чоловіка

09 листопада 2026, 23:40
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Фото: Нацполіція
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На Буковині чоловіік став жертвою шахраїв. Аферисти викрали всі гроші з його картки

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

38-річний житель звернувся до поліції. Він розповів, що невідомий отримав доступ до його банківського застосунку. Згодом аферист збільшив кредитний ліміт на банківському рахунку потерпілого та перерахував звідти 85 тисяч гривень на невідомі реквізити.

"За вказаним фактом незаконного заволодіння коштами буковинця співробітники поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.

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