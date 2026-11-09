На Прикарпатті інструктор автошколи за $300 обіцяв допомогти скласти іспит на права

Фото: поліція Івано-Франківської області

На Прикарпатті правоохоронці викрили 48-річного інструктора приватної автошколи, який за 300 доларів США обіцяв кандидату у водії посприяти в успішному складанні практичного іспиту та отриманні посвідчення водія категорії "В"

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік запропонував кандидату допомогу зі складанням практичного іспиту з водіння. Свої послуги він оцінив у 300 доларів.

Після отримання обумовленої суми інструктора викрили правоохоронці.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи складав кандидат іспит самостійно та чи мав інструктор реальні можливості вплинути на його результат. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало на Рівненщині солдата навчального центру, який намагався відкупитися від служби. Він запропонував командиру хабар в 5 тисяч доларів.