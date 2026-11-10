Співачка Тіна Кароль зізналась, як переживає постійні обстріли

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Співачка Тіна Кароль зізналась, що смуток не зникає повністю. Вона розповіла, що допомагає їй впоратись у важкі часи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

"Мене рятує улюблена професія, відчуття власної місії та любов до Києва і людей. Я постійно чимось займаю себе, фактично 24/7, окрім часу на сон. Намагаюся фокусуватися на чомусь конкретному, бути уважною до деталей", - каже артистка.

Тіна Кароль зізначила, що навіть постійна робота не завжди допомагає сховати внутрішній біль. За її словами, їй не хотілося б бачити цей сум на обличчях українських жінок, однак заперечувати власні почуття було б неправильно.

"Сум і смуток приходить, і дуже не хочеться, щоб на наших дівочих обличчях його було видно, звісно. Але він є, і це все дуже складно", -каже співачка.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.