Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину

Фото: ДСНС

Упродовж 9 листопада російські війська понад 40 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією. Під ударами опинилися три райони

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджені заклад освіти та автомобіль.

Унаслідок обстрілу поранення дістав 68-річний чоловік. Його доправили до лікарні, де він перебуває у стані середньої тяжкості.

У Раївській громаді Синельниківського району внаслідок ворожої атаки понівечені складські приміщення та навантажувач. Також виникла пожежа.

Крім того, російські війська атакували Піщанську громаду Самарівського району. Там пошкоджені приватні будинки та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа. Крім того, через ворожі обстріли масштабні знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській області