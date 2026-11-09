У Харкові чоловік пропонував перехожим долари і обкрадав їх

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У Харкові судили чоловіка за пограбування перехожих. Він прикидався, ніби знаходив долари на вулиці

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік використовував сувенірні купюри номіналом 100 доларів. Він прикидався, що нібито знайшов гроші на вулиці, і пропонував перехожим розділити суму. Він пояснював, що йому нібито потрібно сходити додому по документи, але залишити гроші без нагляду він не може, оскільки дружина може їх забрати. Тому просив співрозмовників дати йому щось цінне як заставу.

Наприклад, в одному з випадків він запропонував незнайомій жінці розділити знайдені гроші, а потім попросив у неї золоту сережку вартістю майже 3300 гривень. Після цього він зник.

Відомо, що з 10 вересня 2025 року він служив у спецбатальйоні "Шквал". 23 жовтня того ж року його зняли з усіх видів забезпечення через самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Суд призначив покарання: сім років і чотири місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.