22:20  09 листопада
Теракт у центрі Львова: підозрювана постане перед судом
21:59  09 листопада
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину
20:40  09 листопада
На Львівщині медсестра "торгувала" інвалідністю
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2026, 23:25

У Харкові чоловік пропонував перехожим долари і обкрадав їх

09 листопада 2026, 23:25
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові судили чоловіка за пограбування перехожих. Він прикидався, ніби знаходив долари на вулиці

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік використовував сувенірні купюри номіналом 100 доларів. Він прикидався, що нібито знайшов гроші на вулиці, і пропонував перехожим розділити суму. Він пояснював, що йому нібито потрібно сходити додому по документи, але залишити гроші без нагляду він не може, оскільки дружина може їх забрати. Тому просив співрозмовників дати йому щось цінне як заставу.

Наприклад, в одному з випадків він запропонував незнайомій жінці розділити знайдені гроші, а потім попросив у неї золоту сережку вартістю майже 3300 гривень. Після цього він зник.

Відомо, що з 10 вересня 2025 року він служив у спецбатальйоні "Шквал". 23 жовтня того ж року його зняли з усіх видів забезпечення через самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Суд призначив покарання: сім років і чотири місяці позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Харків Пограбування
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Дмитро Монатік зізнався, чи планує виїзд із Києва
10 листопада 2026, 01:35
Співачка Тіна Кароль зізналась, як переживає постійні обстріли
10 листопада 2026, 00:55
Дружина Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння
10 листопада 2026, 00:35
Дизпальне падає: як змінились ціни на АЗС
09 листопада 2026, 23:55
На Буковині аферисти обчистили картку чоловіка
09 листопада 2026, 23:40
На Прикарпатті інструктор автошколи за $300 обіцяв допомогти скласти іспит на права
09 листопада 2026, 22:57
Якою має бути нова архітектура європейської безпеки?
09 листопада 2026, 22:55
На Київщині іномарка вилетіла з дороги: загинув 18-річний хлопець
09 листопада 2026, 22:40
Теракт у центрі Львова: підозрювана постане перед судом
09 листопада 2026, 22:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Борислав Береза
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »