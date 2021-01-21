На Львовщине из-за сдвига почвы без газоснабжения остались полтысячи абонентов
Повреждение газовой трубы произошло вблизи Трускавца
Повреждение газовой трубы произошло вблизи Трускавца
Вчера вечером в Трускавецкой ОТГ на Львовщине в связи с оползнем была повреждена газовая труба.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
20 января в 18:20 час. вблизи с. Модричи (Трускавецкая ТГ, Дрогобычский район), в связи со смещением грунта, была повреждена газовая труба. Без газоснабжения временно остались 482 абонента в с. Модричи, - сообщают в ОГА.
Работники ПАО "Львовгаз" проводят аварийно-восстановительные работы.
Как сообщалось, 9 января в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода.
Уже на следующий день газоснабжения после взрыва на газопроводе восстановили, все 17 населенных пунктов, отключенных из-за аварии, получили доступ к газу.
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