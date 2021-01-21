На Львовщине из-за сдвига почвы без газоснабжения остались полтысячи абонентов

Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах

18 января 2021

Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА

Местные выборы в Славянске должны были поставить все точки над «i» в вопросе, кто в ближайшие пять лет будет контролировать власть в этом знаковом для всей страны городе в Донецкой области. Однако пос...