Нафтогаз назвав умову, за якої готовий продавати газзбутам газ для населення за зниженою ціною

З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складатиме 6,99 грн за кубометр

З 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складатиме 6,99 грн за кубометр

Фото з відкритих джерел

ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг" готова здійснювати поставки газу газзбутам зі знижкою до ринкової ціни за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази.

Як пише RegioNews, про це сьогодні заявили в "Нафтогазі".

В компанії нагадали, що, згідно з рішенням уряду, з 1 лютого до 31 березня 2021 року гранична ціна газу для населення складатиме 6,99 грн за кубометр. За оцінкою "Нафтогазу", це заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ.

"Група "Нафтогаз" в особі оптового постачальника газу ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" готова забезпечити необхідний ресурс для газзбутових компаній для потреб населення за двома варіантами оплати. Перший варіант передбачає поставки газу зі знижкою до ринкової ціни, за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази", — йдеться в заяві "Нафтогазу".

Там наголосили, що газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця — проінформувати Нафтогаз, які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися.

В НАК додали, що всі дані про споживачів будуть зібрані і дозволять створити єдину державну базу даних. В майбутньому така база даних дозволить виокремлювати категорії вразливих споживачів і надавати цільову грошову допомогу.

"Якщо газзбут не бажає підтверджувати поставки населенню, Нафтогаз Трейдинг пропонує другий варіант — купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою. Відзначимо, що за даними профільних джерел, середня ціна газу у січні коливається від 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без ПДВ)", — вказано в повідомленні.

Також "Нафтогаз" планує застосовувати рахунки з договірним списанням як гарантію цільового використання коштів.

В НАК додали, що якщо постачальник газу відмовиться постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, вони стануть клієнтами постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни.