В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку
Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції
Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції
В Одесі повідомили про мінування 186 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Правоохоронні органи проводять перевірку за даним фактом.
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції.
Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції.
"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - додали в поліції.
Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.
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