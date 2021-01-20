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В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку
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20 січня 2021, 10:17 6

В Одесі знову масово "замінували" дитсадки: поліція проводить перевірку

20 січня 2021, 10:17 6
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Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції
Повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції
Фото з відкритих джерел
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В Одесі повідомили про мінування 186 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Правоохоронні органи проводять перевірку за даним фактом.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло на електронну адресу поліції.

"Для перевірки інформації на місце направлені слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники", - додали в поліції.

Нагадаємо, 13 січня в Одесі повідомили про замінування 26 дитячих садків.

Україна кримінал Одеса мінування поліція
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