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20 января 2021, 16:38 32

В Одессе задержали мужчину с отрубленной человеческой головой в руках

20 января 2021, 16:38 32
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Подозревают двойное убийство
Подозревают двойное убийство
Фото Департамента уголовного розыска
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20 января в городе Одесса на улице задержали мужчину с отсеченной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram-канале, передает RegioNews.

20 января в городе Одесса на улице задержали мужчину, с отсеченной головой в руках и обмотанного человеческими внутренними органами.

Предварительно установлено, что он совершил убийство отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются. Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отрубил голову.

По информации отдела коммуникации полиции Одесской области, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства двойного убийства.

Тела двух мужчин обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

На спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за парнем они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти, - сообщают в полиции.

Напомним, сегодня в Одесской области убийцу Дарьи Лукьяненко приговорили к 15 годам лишения свободы.

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