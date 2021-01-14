Золоті годинники з діамантами на 1,5 млн намагалися пронести через "зелений коридор" в аеропорту "Бориспіль"

"ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" були в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув авіарейсом з Єревану

"ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" були в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув авіарейсом з Єревану

Київські митники виявили спробу переміщення через митний кордон України в авіаційному пункті пропуску коштовностей з порушенням порядку проходження «зеленого коридору».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держмитслужбу України.

Нові жіночі швейцарські наручні годинники "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" знаходилися в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Єревану.

Як виявили митники за допомогою детектору дорогоцінних каменів та аналізатору елементного складу, годинники виготовлені з золота та оздоблені діамантами.

За даними спеціалізованих інтернет-сайтів, обидва годинники загалом коштують понад 1,5 млн грн, - повідомляють митники.

Відповідно до чинних норм, встановлених для авіаційних пунктів пропуску, через "зелений коридор" дозволено безперешкодно ввозити товари (крім підакцизних) вартістю до 1 тис. євро.

Письмової декларації чоловік не заповнював, за консультацією до початку митного контролю до митників не звертався.

Відтак, оскільки годинники ввозилися з порушенням цих норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду.

Раніше повідомлялося, що у листопаді українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів, чоловіка та жінку спіймали в аеропорту "Бориспіль".

А у жовтні в аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень - мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення мобільних телефонів.