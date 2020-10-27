В аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень

Мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення мобільних телефонів

Мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення мобільних телефонів

Фото: СБУ

Як передає Regionews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов’язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар ділок планував переправляти своєму спільнику в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів iPhone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці блокували діяльність міжнародного угруповання, що займалось контрабандою наркотиків.