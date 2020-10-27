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27 жовтня 2020, 12:59 3

В аеропорту "Бориспіль" спіймали контрабандиста на ввезенні товару на понад мільйон гривень

27 жовтня 2020, 12:59 3
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Мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення мобільних телефонів
Мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення мобільних телефонів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України попередила створення трафіку нелегального переправлення до нашої країни через Міжнародний аеропорт "Бориспіль" високоліквідної продукції відомого світового виробника.

Як передає Regionews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець столиці намагався налагодити канал оптового ввезення з однієї з країн Близького Сходу мобільних телефонів без обов’язкового письмового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар ділок планував переправляти своєму спільнику в Одесу для продажу через точки роздрібної торгівлі.

Під час перевірки багажу в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у фігуранта 29 телефонів iPhone 12, які він намагався приховати від митного контролю. Вартість вилученого товару становить понад мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці блокували діяльність міжнародного угруповання, що займалось контрабандою наркотиків.

СБУ контрабанда аеропорт Бориспіль правоохоронці
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