Українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів
У Державній прикордонній службі повідомили, що двоє громадян України, які прибули до Києва зі Стамбула, перевозили у спідній білизні майже 40 грамів діамантів, різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Двоє громадян України - 50-річний чоловік та 43-річна жінка, прибули до "Борисполя" авіарейсом зі Стамбула. Під час контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні", - йдеться у повідомленні.
Сума знахідки може сягати 15 мільйонів гривень. Діаманти вилучені для проведення експертизи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одеському торгівельному порту заблокували масштабну контрабанду цигарок на 20 млн гривень.