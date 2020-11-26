Українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів

Чоловіка та жінку спіймали в аеропорту "Бориспіль"

Чоловіка та жінку спіймали в аеропорту "Бориспіль"

Фото: Facebook

У Державній прикордонній службі повідомили, що двоє громадян України, які прибули до Києва зі Стамбула, перевозили у спідній білизні майже 40 грамів діамантів, різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Двоє громадян України - 50-річний чоловік та 43-річна жінка, прибули до "Борисполя" авіарейсом зі Стамбула. Під час контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити вартісне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні", - йдеться у повідомленні.

Сума знахідки може сягати 15 мільйонів гривень. Діаманти вилучені для проведення експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одеському торгівельному порту заблокували масштабну контрабанду цигарок на 20 млн гривень.