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14 января 2021, 15:30 9

Золотые часы с бриллиантами на 1,5 млн пытались пронести через "зеленый коридор" в аэропорту "Борисполь"

14 января 2021, 15:30 9
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"ROLEX" и "ULYSSE NARDIN" были в ручной клади гражданина Армении, который прибыл авиарейсом из Еревана
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Киевские таможенники обнаружили попытку перемещения через таможенную границу Украины в авиационном пункте пропуска драгоценностей с нарушением порядка прохождения «зеленого коридора».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу Украины.

Новые женские швейцарские наручные часы "ROLEX" и "ULYSSE NARDIN" находились в ручной клади гражданина Армении, который прибыл в Украину через аэропорт "Борисполь" авиарейсом из Еревана.

Как выявили таможенники с помощью детектора драгоценных камней и анализатора элементного состава, часы изготовлены из золота и украшены бриллиантами.

По данным специализированных интернет-сайтов, двое часов в общем стоят свыше 1,5 млн грн, - сообщают таможенники.

Согласно действующих норм, установленных для авиационных пунктов пропуска, через "зеленый коридор" разрешено беспрепятственно ввозить товары (кроме подакцизных) стоимостью до 1 тыс. евро.

Письменную декларацию мужчина не заполнял, за консультацией до начала таможенного контроля к таможенникам не обращался.

Следовательно, поскольку часы ввозились с нарушением этих норм, Киевской таможней драгоценности изъяты до решения суда.

Ранее сообщалось, что в ноябре украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов, мужчину и женщину поймали в аэропорту "Борисполь".

А в октябре в аэропорту "Борисполь" поймали контрабандиста на ввозе товара на свыше миллиона гривен - житель столицы пытался наладить канал оптового ввоза мобильных телефонов.

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