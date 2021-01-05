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05 січня 2021, 20:11 8

Рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень виявлена у Львові

05 січня 2021, 20:11 8
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Контрабандистів, які ввезли його з Пакистану, затримано
Фото пресцентру Офісу Генпрокурора
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За процесуального керівництва Львівської облпрокуратури, під час спецоперації в рамках кримінального провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів вилучено рекордну партію героїну вагою понад 1 тонну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні минулого року через Морський торговельний порт "Південний" (м. Одеса). Далі "товар" під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну, щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж.

Під час обшуку складів у м. Львові, де зберігався наркотик, в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох громадян Туреччини, - повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Орієнтована вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" становить 2,3 млрд гривень.

На цей час проводяться першочергові слідчі дії та вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області, Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та головного відділу БКОЗ СБУ у Львівській області, із залученням спецпідрозділу "Альфа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня на Одещині митники виявили партію кокаїну на 12 млн доларів - зловмисники намагалися перевезти 54 кг кокаїну у вентиляційних люках контейнеру.

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