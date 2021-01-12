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12 січня 2021, 13:41 188

На Волині зупинили вантажівку з контрабандним товаром вартістю маже 5 мільйонів

12 січня 2021, 13:41 188
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У вантажівці знайшли 20,5 тонн контрабандного какао
У вантажівці знайшли 20,5 тонн контрабандного какао
Фото: Facebook
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У Волинській області на пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з Нідерландів, у середині якої знаходилось 20,5 тонн какао порошку вартістю понад 39 000 євро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Контрабанду перехопили прикордонники Луцького загону у пункті пропуску "Ягодин". Під час перевірки встановлено, що заявлена вартість вантажу не відповідає фактичній та занижена в кілька разів.

Товар встановленим порядком вилучено співробітниками Держмитслужби. Його вартість становить понад 4,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня на Одещині митники виявили партію кокаїну на 12 млн доларів - зловмисники намагалися перевезти 54 кг кокаїну у вентиляційних люках контейнеру.

митниця прикордонники поліція контрабанда авто
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