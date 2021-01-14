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Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
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14 січня 2021, 14:12 17

Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу

14 січня 2021, 14:12 17
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Анатолій Бондаренко закликав долучатися до добрих справ
Фото Facebook-сторінка Анатолія Бондаренка
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Черкаський міський голова повідомив, що здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу.

Про це Бондаренко повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розмістив з медзакладу у соцмережі своє фото, з якого зрозуміло, що він здає кров.

Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plazma Черкаси. У цей непростий для всього світу час кожен із нас може докласти частинку своїх зусиль заради того, щоб врятувати чиєсь життя, – написав Бондаренко.

Він закликав своїх читачів долучатися до добрих справ.

Ось так розпочав сьогодні свій ранок. Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plasma Черкаси....

Posted by Анатолій Бондаренко on Thursday, January 14, 2021

Як повідомлялося раніше, 10 листопада у мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус.

Нагадаємо, Бондаренка переобрали міським головою Черкас у другому турі. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

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