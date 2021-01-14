Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
Черкаський міський голова повідомив, що здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу.
Про це Бондаренко повідомив на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розмістив з медзакладу у соцмережі своє фото, з якого зрозуміло, що він здає кров.
Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plazma Черкаси. У цей непростий для всього світу час кожен із нас може докласти частинку своїх зусиль заради того, щоб врятувати чиєсь життя, – написав Бондаренко.
Він закликав своїх читачів долучатися до добрих справ.
Ось так розпочав сьогодні свій ранок. Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plasma Черкаси....Posted by Анатолій Бондаренко on Thursday, January 14, 2021
Як повідомлялося раніше, 10 листопада у мера Черкас, який не хотів вводити карантин, виявили коронавірус.
Нагадаємо, Бондаренка переобрали міським головою Черкас у другому турі. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.