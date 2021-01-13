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13 січня 2021, 18:21 22

У Черкасах вслід за мерією у відпустку за власний рахунок ідуть працівники водоканалу

13 січня 2021, 18:21 22
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На підприємстві не в змозі своєчасно і в повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання перед підприємствами-партнерами
На підприємстві не в змозі своєчасно і в повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання перед підприємствами-партнерами
Фото: Прочерк.інфо
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Працівники КП “Черкасиводоканал” йдуть у відпустку за власний рахунок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу підприємства.

На комунальному підприємстві "Черкасиводоканал” пояснили, що не в змозі своєчасно і в повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання перед підприємствами-партнерами, серед яких й ПрАТ "Азот”. Тому працівники йдуть у відпустку без збереження заробітної плати, також розглядається часткове скорочення.

На підприємстві такі зміни пояснюють недосконалою тарифною політикою, заборгованістю держави перед черкаським водоканалом 51 млн грн, непередбачуваними ситуаціями – такими, як аварії на каналізаційних колекторах. Ще однією причиною стала заборгованість у 27 млн грн перед ПраТ "Азот” за очистку міських стічних вод.

Такі жорсткі заходи підприємство вживає для уникнення блокування рахунків через стягнення боргу у примусовому порядку. У разі блокування рахунків усі кошти підприємства, отримані за надані послуги, будуть вилучені для погашення заборгованості. Тобто водоканал не матиме можливості закуповувати реагенти для очищення води, сплачувати за спожиту електроенергію та інше.

Як повідомлялося раніше, міська рада Черкас на час локдауну йде у відпустку. Мер Бондаренко стверджує, що внаслідок карантину місцевий бюджет недоотримав значний обсяг коштів.

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