Міська рада Черкас на час локдауну йде у відпустку – Бондаренко

Він стверджує, що внаслідок карантину місцевий бюджет недоотримав значний обсяг коштів

Він стверджує, що внаслідок карантину місцевий бюджет недоотримав значний обсяг коштів

Фото: із відкритих джерел

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що з метою економії коштів міського бюджету із 12 січня працівники Черкаської міської ради йдуть у відпустку за власний рахунок.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міської ради, передає RegioNews.

За його словами, за подібних обставин імовірно, що місцеві бюджети зможуть забезпечувати тільки захищені статті та заробітну плату.

Попередній локдаун, який діяв навесні, закінчився для нашого міста недоотриманням майже 200 мільйонів гривень надходжень до міського бюджету. У результаті ми змушені були згорнути велику кількість проектів. Чим обернеться теперішній карантин – покаже час”, - повідомив Бондаренко.

Він додав, що "із фінансової точки зору – може бути колапс” і висловив сподівання, що Кабмін пом’якшить карантинні обмеження, зважаючи на стабільну динаміку захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, раніше Черкаський міський голова спрогнозував послаблення жорсткого карантину.

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