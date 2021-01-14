Мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса

Анатолий Бондаренко призвал приобщаться к добрым делам

Анатолий Бондаренко призвал приобщаться к добрым делам

Фото Facebook-страница Анатолия Бондаренко

Черкасский городской голова сообщил, что сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса.

Об этом Бондаренко сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко разместил из медучреждения в соцсети свое фото, из которого понятно, что он сдает кровь.

Сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса в Biopharma Plazma Черкассы. В это непростое для всего мира время каждый из нас может приложить частичку своих усилий ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, – написал Бондаренко.

Он призвал своих читателей присоединиться к добрым делам.

Ось так розпочав сьогодні свій ранок. Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plasma Черкаси.... Posted by Анатолій Бондаренко on Thursday, January 14, 2021

Как сообщалось ранее, 10 ноября у мэра Черкасс, который не хотел вводить карантин, обнаружили коронавирус.

Напомним, Бондаренко переизбрали городским головой Черкасс во втором туре. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.