Мэр Черкасс Бондаренко сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса
Черкасский городской голова сообщил, что сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса.
Об этом Бондаренко сообщил на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко разместил из медучреждения в соцсети свое фото, из которого понятно, что он сдает кровь.
Сдал плазму крови для разработки лекарств от коронавируса в Biopharma Plazma Черкассы. В это непростое для всего мира время каждый из нас может приложить частичку своих усилий ради того, чтобы спасти чью-то жизнь, – написал Бондаренко.
Он призвал своих читателей присоединиться к добрым делам.
Ось так розпочав сьогодні свій ранок. Здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу в Biopharma Plasma Черкаси....Posted by Анатолій Бондаренко on Thursday, January 14, 2021
Как сообщалось ранее, 10 ноября у мэра Черкасс, который не хотел вводить карантин, обнаружили коронавирус.
Напомним, Бондаренко переизбрали городским головой Черкасс во втором туре. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.