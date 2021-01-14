У разі продовження локдауну після 24 січня Луцька міська тергромада звернеться до уряду зі своїм обуренням, - мер

Про це йшлося сьогодні під час позачергового засідання сесії Луцької міської ради

Про це йшлося сьогодні під час позачергового засідання сесії Луцької міської ради

Фото Волинські новини

Депутати Луцької міськради обговорили запроваджений в країні локдаун і дійшли згоди звернутися до уряду в разі продовження жорсткого карантину після 24 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Волинські новини.



На пропозицію депутатів звернутися до уряду щодо недопущення продовження локдауну після 24 січня, Луцький міський голова Ігор Поліщук заявив, що локдаун точно не призведе до зменшення кількості захворювання на коронавірус, тому що карантин вибірковий.

Ця ситуація викликає тільки посмішку в людей, це нагадує жарт. Тому люди не ставляться до цього серйозно. А бізнес постраждає, – зазначив він.

Мер Луцька наголосив, що продовження локдауну після 24 січня вкрай негативно вплине на всіх, не тільки на представників малого бізнесу.

Тому, як тільки з’явилася інформація про те, що буде продовжено локдаун, я відразу доручив нашому департаменту економіки підготувати відповідний проєкт рішення. Він уже є готовий. Однак пізніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов на програмі каналу 1+1 заявив, що і думки немає продовжувати локдаун. Очевидно, зрозумів, що реакція буде радикальною, – сказав Ігор Поліщук.

Він відзначив: якщо локдаун таки продовжать, міськрада направить звернення до Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 січня Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун.

Того ж дня виконком Миколаєва звернувся до Уряду за дозволом підприємцям працювати в локдаун.

А 13 січня Степанов вже каже, що локдаун не будуть продовжувати. Він також заявив, що локдаун може бути введений повторно, якщо "буде надкритична ситуація".