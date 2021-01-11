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11 січня 2021, 18:21 3

"Луцького терориста" виписали з психлікарні та визнали осудним

11 січня 2021, 18:21 3
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За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО
За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО
Фото з відкритих джерел
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Психіатрична експертиза визнала осудним 44-річного "луцького терориста" Максима Кривоша, який улітку 2020 року захопив автобус із заручниками і утримував їх 12 годин.

Як пише RegioNews, про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Перший".

Нині експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним. За неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік з вибухівкою захопив автобус із заручниками.

У Луцьку були введені дві спецоперації: "Заручник" і "Бумеранг", а президент запевняв, що робиться все, щоб врегулювати ситуацію. Пізніше терорист повідомив про своїх вимоги.

Зрештою "Луцький терорист" здався і відпустив заручників. Суд заарештував "луцького терориста" Максима Кривоша на 60 діб. 29 грудня Кривоша залишили під вартою до лютого 2021 року.

Україна СІЗО автобус Луцьк терорист
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