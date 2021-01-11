"Луцкого террориста" выписали из психушки и признали вменяемым

По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО

По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО

Фото из открытых источников

Психиатрическая экспертиза признала вменяемым 44-летнего "луцкого террориста" Максима Кривоша, который летом 2020 года захватил автобуса с заложниками и удерживал их 12 часов.

Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Первый".

В настоящее время экспертизу завершили. Максима Кривоша признали вменяемым. По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина с взрывчаткой захватил автобус с заложниками.

В Луцке были введены две спецоперации: "Заложник" и "Бумеранг", а президент уверяел, что делается все, чтобы урегулировать ситуацию. Позже террорист сообщил о своих требованиях.

В конце концов "Луцкий террорист" сдался и отпустил заложников. Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток. 29 декабря Кривоша оставили под стражей до февраля 2021 года.