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10 січня 2021, 16:18 13

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали заздалегідь - ексспецпризначенець

10 січня 2021, 16:18 13
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Інформацію українські спецслужби отримали ще у 2012 році
Інформацію українські спецслужби отримали ще у 2012 році
Фото: скріншот з відео
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Білоруський офіцер Ігор Макар, який оприлюднив записи розмов начебто колишнього голови КДБ Республіки Білорусь Вадима Зайцева щодо планування вбивства Павла Шеремета розповів, що українські спецслужби були повідомленні про підготовку такого злочину ще у 2012 році.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Макара "Новой газете".

За його словами, він передав американським дипломатам весь запис, який у нього був, і всю інформацію з прізвищами. На записі тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев і двоє співробітників спецпідрозділу КДБ "Альфа" планували вбивства мінімум чотирьох громадян Білорусі, які перебувають за кордоном, в тому числі й Павла Шеремета.

На питання журналіста, чому українські спецслужби не відреагували на дані про підготовку вбивства Шеремета, Макар відповісти не зміг, але запевнив, що ще у 2012 році, за часів президенства Віктора Януковича, інформація була передана Україні, Росії й навіть білоруському МЗС.

У 2012 році Павло ще тільки збирався переїжджати в Україну. Але я знаю, що інформація була передана і в Російську Федерацію, і в Україну, і навіть в білоруський МЗС. До речі, тоді Вадим Зайцев і був знятий з посади голови КДБ" - повідомив Макар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі, і в поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета. Водночас у МВС кажуть, що підстав для звільнення підозрюваних у "справі Шеремета" немає: начебто "білоруський слід" підтверджує причетність підозрюваних до вбивства Шеремета.

Згодом стало відомо, що ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ.

злочин Білорусь убивство ГПУ МЗС Справа Шеремета
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