Справа Шеремета: ексспівробітник білоруського спецназу Макар готовий свідчити в ОГПУ

Власник оприлюднених вчора секретних аудіозаписів уже дав згоду на співпрацю українським спецслужбам

Власник оприлюднених вчора секретних аудіозаписів уже дав згоду на співпрацю українським спецслужбам

Фото: скріншот з відеоспілкування Суспільного

Офіційного допиту ще не було, але українські спецслужби уже зв’язувалися з Макаром і він підтвердив, що готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора України. Також він сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу.

Про це повідомив Ігор Макар в інтерв’ю Суспільному, передає RegioNews.

Макар розповів, що отримав записи, на яких начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, 2012 року від своїх джерел з КДБ Білорусі і передав їх американським спецслужбам, щоби врятувати життя свого друга Олега Алкаєва, ім’я якого почув на записах. Завдяки цьому залишилися живими ще кілька людей, чиї імена там звучали. Але Шеремета врятувати не вдалося.

Цей матеріал до мене потрапив у 2012 році від моїх анонімних джерел з Комітету держбезпеки Республіки Білорусь. У 2012 році я цей запис послухав і почув там ім’я мого друга. Це Олег Алкаєв (Олег Алкаєв ‒ колишній начальник Мінського СІЗО, керівник "розстрільної групи”, яка виконувала смертні вироки. Алкаєв виїхав з Білорусі 2001-го, став критиком режиму Лукашенка. 2007-го Павло Шеремет видав книгу Алкаєва ”Розстрільна команда” ‒ ред.). Після чого я зрозумів, що мені необхідно врятувати йому життя. Я спочатку передав (записи ‒ ред.) американським спецслужбам, щоб врятувати життя Алкаєву, він зараз живий. Також завдяки цьому залишаються живими Бородач і Дудкін (на записі співрозмовники також обговорюють екскомандира бригади спецназу Володимира Бородача та начальника відділу МВС Білорусі по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна ‒ ред.). Також планувалося і фізичне усунення Андрія Суздальцева (російський політолог ‒ ред.), він живий. Але, на жаль, Павла Шеремета вже з нами немає, - сказав Макар.

Ігор Макар каже, що всі можливі експертизи записів були зроблені і що людина, "колишній працівник КДБ, який має безпосередній стосунок і до тих людей, з якими розмовляє Зайцев (ексочільник КДБ Білорусі ‒ ред.), зараз перебуває в країні ЄС і готовий дати свідчення в європейському міжнародному суді, і в Генпрокуратурі України".

Макар повідомляє, що оприлюднив матеріали саме зараз тому, що в Білорусі народ повстав проти диктаторського режиму і зараз його країні потрібна підтримка. У 2012-му, коли Макар отримав ці плівки, політична ситуація була інша і оприлюднення не дало б такого результату.

Якби намагався опублікувати це раніше, у 2012 році, політична ситуація була зовсім інша. Я 100% пожертвував би своїм життям, і цей запис сьогодні ми б не почули. Ми б не відкрили очі на усі ці злочини, які планувалися, які були вчинені, зокрема, вбивство Павла Шеремета.

Макар каже, що готовий прибути до Києва, щоби дати свідчення.

Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, — я готовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією ЗМІ, вбивство Шеремета готували в спецслужбах Білорусі, і в поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета. Водночас у МВС кажуть, що підстав для звільнення підозрюваних у "справі Шеремета" немає: начебто "білоруський слід" підтверджує причетність підозрюваних до вбивства Шеремета.